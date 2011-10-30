Обама пригласил в Белый дом «вампиров и ведьм»

"Вампиры, ведьмы, привидения, зомби и другая нечисть проникли" в субботу вечером на хорошо охраняемую территорию Белого дома и бродили по Северной лужайке, "выискивая жертву".

А вокруг, несмотря на холодную дождливую погоду, носились сотни детей в карнавальных костюмах. Среди других персонажей, которых можно было здесь заметить, - Бэтмэн, Гарри Поттер и пират Джек Воробей.

Первая чета Америки уже который год подряд отмечает любимый местной детворой "праздник нечистой силы" - Хэллоуин.

На этот раз были приглашены школьники ряда учебных заведений столицы и соседних штатов Вирджиния и Мэриленд. На самом здании Белого дома, на деревьях и кустах развесили паутину, маски, скелеты и другие атрибуты праздника. Здесь же можно увидеть огромные брикеты соломы и тыквы различных размеров, являющиеся символами праздника. Соответствующий жуткий фон создавал военный оркестр.

Как только в дверях показались Барак Обама с супругой Мишель, к ним тут же выстроилась очередь. Каждого подходящего президент щедро одаривал конфетами, печеньем и сухофруктами. С некоторыми фотографировался, поздравлял с Хэллоуином и шутил. "Давайте раздадим немного сладостей, - сказал президент. - Я знаю, на улице немного холодновато. У вас все в порядке?"

Затем школьников сменили дети из семей американских военнослужащих. Все повторилось с той лишь разницей, что Обама еще и благодарил сопровождающих их родителей за службу родине. Военных также пригласили пройти внутрь Белого дома.

Считается, что в Америку Хэллоуин был завезен иммигрантами из Ирландии, где корни этого праздника уходят в глубину веков.

В его основе лежит языческое поверье о том, что в эту ночь души умерших возвращаются в свои дома собирать у живых пожертвования - как правило, пищу. В США Хэллоуин - любимый праздник детворы - отмечается 31 октября. По традиции дети в этот день отправляются в "обход" по окрестным домам "пугать" жителей и требовать "отступных", которые, как правило, получают в виде конфет.

ICTV