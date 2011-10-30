Сильные снегопады натворили бед в США

Снегопад накрыл густонаселенный северный восток США в субботу, вызвав отключение электричества.

В штатах Пенсильвания, Мериленд и Западная Виргиния больше 44 тысяч людей остались без света, сообщила энергетическая компания Allegheny Power. Начались транспортные проблемы, на несколько часов задерживаются рейсы в Международном аэропорту Филадельфии.

В некоторых районах выпало 30 сантиметров снега, метеорологи ожидают, что осадки будут продолжаться и достичь аналогичного уровня еще в нескольких штатах.

"Для октября это очень сильный снегопад", - сказал главный метеоролог ресурса AccuWeather.com Пол Уолкер.

Обычно снег в этих районах выпадает не раньше конца ноября - середины декабря, поэтому начавшийся снегопад, может поставить погодный рекорд. В ближайшее время ветер на побережье может стать штормовым, достигнув скорости 75 км. /ч.

Как известно, в январе этого года мощный снежный циклон накрыл южную часть Соединенных Штатов. Из-за непогоды было отменено свыше 2 тысяч авиарейсов.

ТСН