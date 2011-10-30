Корабль ЧФ уходит на учения в Италию

Сторожевой корабль Черноморского флота (ЧФ) "Сметливый" 30 октября направится в Средиземное море, где совместно со спасательным судном "ЭПРОН" примет участие в российско-итальянских военно-морских учениях "ИОНЕКС", которые пройдут в первой декаде ноября, сообщил РИА Новости официальный представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ.

Совместные учения "ИОНЕКС" проводятся в Средиземном море у побережья Италии на регулярной основе в рамках сотрудничества военно-морских флотов России и Италии.

В ходе этих маневров моряки двух стран отрабатывают совместные действия по отражению ассиметричной угрозы, проведение досмотровых операций, а также элементы сложного тактического маневрирования.

Кроме того, как добавил представитель пресс-службы, отряд боевых кораблей в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и судна обеспечения "Иркут" 8 ноября зайдет в порт Ванкувер (Канада).