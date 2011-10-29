В Китае возьмут отпечатки пальцев у всех жителей страны

Китайские законодатели утвердили поправки к закону об удостоверении личности жителя КНР, предусматривающие обязательное получение информации об отпечатках пальцев всех граждан при получении или замене ими удостоверения личности ("шэньфэньчжэна", аналога внутреннего паспорта), передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Поправки вступают в силу с 1 января 2012 года. Удостоверения личности образца 1985 года перестают действовать с 1 января 2013 года.

Власти считают, что включение информации об отпечатках пальцев в шэньфэньчжэны позволит более оперативно и точно устанавливать личность граждан, а также препятствовать изготовлению фальшивых удостоверений.

Поправки, по замыслу властей, должны способствовать борьбе с преступностью, защите государственной безопасности, охране общественного порядка, а также повышению эффективности работы государственных органов, финансовых, образовательных, медицинских, транспортных и других структур.

За утечку личной информации китайский закон предусматривает уголовное или административное наказание виновных физических и юридических лиц. Новые поправки предусматривают штраф до 500 тысяч юаней (около 79 тысяч долларов), а также выплату пострадавшему денежной компенсации.