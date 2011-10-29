На президентских выборах победил поэт

01:36, 29 октября 2011
Мир
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В Ирландии считают голоса

В Ирландии на  президентских выборах, по предварительным данным, победил 70-летний поэт, бывший министр культуры Майкл Ди Хиггинс, сообщает Радио Свобода.

Согласно результатам голосования в 13 из 43 избирательных округов, за Хиггинса проголосовали 43 процента избирателей. Его основной соперник -  независимый кандидат, предприниматель Шон Галлахер, получивший 23 процента голосов,   признал свое поражение и поздравил с победой Хиггинса.

Президентские выборы прошли в Ирландии в четверг.

Нынешний президент Ирландии Мэри Макэлис уходит в отставку после двух семилетних сроков во главе государства.

 

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