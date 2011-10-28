Грузия согласна пустить Россию в ВТО

Швейцарские посредники на переговорах между Грузией и Россией по вступлению в ВТО подготовили окончательный проект соглашения, который устроил грузинскую сторону. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Грузии Сергея Капанадзе.

По словам С.Капанадзе, если Россия примет этот вариант соглашения, она станет членом ВТО.

Камнем преткновения на переговорах между странами являются торговые связи между Россией и непризнанными республиками Абхазия и Южная Осетия. С.Капанадзе пояснил, что принятые предложения касаются электронного обмена данными о торговле и осуществление международного контроля границы между Россией и указанными территориями.

Грузия стала последним членом ВТО, с которым России нужно договориться о вступлении в организацию. В течение последних нескольких лет Москва уже решила все вопросы о присоединении с другими участниками, включая США, замечает Лента.ру.