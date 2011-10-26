Обнаружены 267 казненных сторонников Каддафи

Тела 267 казнённых сторонников бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи обнаружены в городе Сирт и его окрестностях, сообщает в среду сайт телеканала Fox News со ссылкой на представителей международного Красного Креста.

По данным источника, большинство убиты выстрелом в голову. Прежде чем захоронить убитых, местные власти пересчитали и сфотографировали их тела. Эти фотографии они затем намеревались показать родственникам казнённых, сообщает телеканал.

Представители Переходного национального совета (ПНС) Ливии уже пообещали провести расследование в связи со страшной находкой и наказать виновных в массовой казни.

Ранее в среду родственники убитого экс-главы Ливии Каддафи решили подать иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге по факту "военного преступления", которым, с их точки зрения, является убийство бывшего ливийского лидера, сообщает РИА Новости.