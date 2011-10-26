Лукашенко кичится, что нашел средство против революций через интернет

Беларусь научилась бороться с «революциями через социальные сети».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил сегодня на встрече с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

«Мы научились бороться с этим злом, и мы договорились о том, что должны координировать наши усилия. Здесь нет никакого страха, здесь нет никаких запретов. Мы ни в коем случае не закрываем интернет, блоги, страницы в социальных сетях. Мы никому не противодействуем. Пожалуйста, говорите, обсуждайте. Но если это противозаконное действие - мы соответствующие меры принимаем», - подчеркнул Президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО отметил, что следует обратить серьезное внимание на современное информационное пространство, поскольку «только слепой не видит, что там происходит».

«Информационное пространство используется по отдельным направлениям как попытка дестабилизировать ситуацию в тех или иных государствах», - сказал он.

А.ЛУКАШЕНКО привел в пример события в арабских странах, где после революций ситуация не улучшилась.

«Думать о том, что это далеко от нас и нас не касается, нельзя. Но и думать о том, что мы дрожим перед этими «сетями» и так далее, тоже нельзя. В Беларуси это показывают», - подчеркнул Президент.

По его словам, в течение этого года в Беларуси не раз совершались попытки дестабилизировать ситуацию, в том числе с использованием интернета и социальных сетей.

А.ЛУКАШЕНКО отметил, что лидеры стран ОДКБ договорились обмениваться опытом по защите своего информационного пространства.

*** «Революция через социальную сеть» — название серии гражданских акций протеста в Беларуси, вызванных недовольством населения действиями руководства страны, приведшими к финансовому кризису, девальвации белорусского рубля и резкому скачку цен.

Акции протеста организовываются инициативными группами через социальные сети ВКонтакте и Facebook. Суть акций заключается в том, что их участники регулярно собираются в центре белорусских городов, не скандируя никаких лозунгов, призывов или требований, лишь аплодируя время от времени, выражая протест таким образом. Первая акция прошла 8 июня 2011 года.