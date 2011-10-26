Обама: Каддафи не заслужил, чтобы кадрами его смерти наслаждались
Поучение для диктаторов?
Бывший глава Ливии Муамар Каддафи совершал «ужасные вещи», но даже он не заслуживал того, чтобы по всему миру разошлось кадры с последними минутами его жизни, на которых схватившие полковника ливийцы издевались над ним, сказал в интервью телеканалу NBC Президент США Барак ОБАМА.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, он заявил: «Я думаю, это не то, чем мы должны наслаждаться. Есть определенные правила приличия отношения к мертвым, даже если они совершили ужасные вещи».
Президент США заметил, что Белый дом по этой причине не выкладывал фото- и видеоматериалы с телом Усамы бен Ладена, который был убит американскими десантниками в Пакистане.
Но, по словам Б.ОБАМЫ, подобная ситуация с видео М.Каддафи перед смертью должна стать поучительной для диктаторов всего мира.
«Вы никогда не захотите смотреть на такую смерть, как у него (Каддафи), но я думаю, это (видео) делает очевидное послание диктаторам всего мира, что люди хотят жить свободно», – добавил Б.ОБАМА.
Первым телеканалом, показавшим последние минуты жизни М.Каддафи, стал Al Jazeera: на них видно, как М.Каддафи, удерживаемый под руки бойцами войск Национального переходного совета Ливии, пытается в какой-то момент вырваться. Лицо М.Каддафи было залито кровью, один из бойцов ударяет его по голове пистолетом.
Во вторник тело М.Каддафи было тайно захоронено в пустыне, а несколько дней оно было доступно для всеобщего просмотра в холодильной камере для овощей на рынке Мисураты.