Обама: Каддафи не заслужил, чтобы кадрами его смерти наслаждались

Бывший глава Ливии Муамар Каддафи совершал «ужасные вещи», но даже он не заслуживал того, чтобы по всему миру разошлось кадры с последними минутами его жизни, на которых схватившие полковника ливийцы издевались над ним, сказал в интервью телеканалу NBC Президент США Барак ОБАМА.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, он заявил: «Я думаю, это не то, чем мы должны наслаждаться. Есть определенные правила приличия отношения к мертвым, даже если они совершили ужасные вещи».

Президент США заметил, что Белый дом по этой причине не выкладывал фото- и видеоматериалы с телом Усамы бен Ладена, который был убит американскими десантниками в Пакистане.

Но, по словам Б.ОБАМЫ, подобная ситуация с видео М.Каддафи перед смертью должна стать поучительной для диктаторов всего мира.

«Вы никогда не захотите смотреть на такую смерть, как у него (Каддафи), но я думаю, это (видео) делает очевидное послание диктаторам всего мира, что люди хотят жить свободно», – добавил Б.ОБАМА.

Первым телеканалом, показавшим последние минуты жизни М.Каддафи, стал Al Jazeera: на них видно, как М.Каддафи, удерживаемый под руки бойцами войск Национального переходного совета Ливии, пытается в какой-то момент вырваться. Лицо М.Каддафи было залито кровью, один из бойцов ударяет его по голове пистолетом.

Во вторник тело М.Каддафи было тайно захоронено в пустыне, а несколько дней оно было доступно для всеобщего просмотра в холодильной камере для овощей на рынке Мисураты.