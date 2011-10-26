Как обеспечить равенство мужчин и женщин

В Киеве началась двухдневная Международная конференция «Современные тенденции развития национальных механизмов обеспечения равенства женщин и мужчин в европейских странах».

Как передает корреспондент УНИАН, конференция проходит в рамках председательства Украины в Комитете министров Совета Европы.

В своем вступительном слове на конференции вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО отметил важность и насущную необходимость введения эффективных национальных механизмов обеспечения гендерного равенства для развития демократии.

«В связи с провозглашенным Украиной курсом на европейскую интеграцию, вопросы гендерного равенства, которые являются приоритетными для ЕС, приобретают особое значение для Украинского государства», - сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя Представительства ЕС в Украине Мария ЮРИКОВА выразила убеждение, что невозможно разработать эффективные национальные институты и законы и решить важнейшие социальные проблемы, не принимая во внимание гендерные перспективы.

«Государственные органы не в состоянии предоставлять гражданам высококачественные услуги, не думая о конкретных социальных потребностях», - отметила она.

В то же время, исполняющий обязанности директора Представительства Программы развития ООН в Украине Елена ПАНОВА сказала, что на сегодняшний день Украина накопила значительный опыт в обеспечении равных прав женщин и мужчин.

«Мы ждем, что эта конференция позволит странам, которые имеют большой опыт в отстаивании идей гендерного равенства, заинтересовать Украину осуществить большой шаг навстречу достижению равенства женщин и мужчин», – сказала она.

В конференции принимают участие более 400 представителей из Испании, Турции, Молдовы, Польши, Греции, Франции, Швеции, Сербии, Ирландии, Словении, Хорватии, Португалии, Австрии, Норвегии и Украины.