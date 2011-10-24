Кэмерон: дело принимает опасный оборот

Президент Франции Николя Саркози выступил с резкими заявлениями в адрес премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, сообщает британская пресса.

В ходе воскресного саммита в Брюсселе французский президент высказал недовольство: "Вы упустили прекрасную возможность промолчать. Уже тошнит от вашей критики и указаний, что делать. Вы говорите, что вам не нравится евро, а теперь хотите вмешиваться в работу на наших встречах", - цитирует Саркози The Guardian.

Дэвид Кэмерон, идейно возглавивший группу стран Евросоюза, которые не входят в зону евро, подчеркнул во время саммита, что ЕС должен защитить интересы стран, которые остаются вне еврозоны.

"Я им прямо сказал, что дело принимает опасный оборот, когда они принимают решения, жизненно важные для других стран общего рынка, например, о финансовых услугах. Они касаются общего рынка в целом. Рекапитализация банков касается всех стран союза", - отметил Кэмерон.