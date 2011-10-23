Швейцарские националисты теряют поддержку

Правая Швейцарская народная партия (SVP) по итогам федеральных выборов теряет поддержку населения, однако остается сильнейшей партией страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарские СМИ.

В воскресенье в Швейцарии прошли выборы нового состава Национального совета (нижней палаты) и Совета кантонов (верхней палаты) швейцарского парламента.

Согласно первым прогнозам, опубликованным швейцарской телерадиовещательной корпорацией SRG SSR на основе предварительных итогов выборов, Швейцарская народная партия получает 26,8% голосов избирателей и теряет семь мест в Национальном совете (всего в нижней палате заседают 200 депутатов).

На выборах в 2007 году SVP получила 28,9% голосов, перед нынешними выборами опросы обещали ей 29,3%, а сами они ставили цель преодолеть планку в 30%, чего в истории Швейцарии не удавалось никому. Партия известна своими националистическими взглядами и делает акцент на борьбе с иммиграцией и защите нейтралитета страны.

На втором месте, как и ожидалось, финиширует Социал-демократическая партия (SP) - 18,9% голосов (опросы предрекали ей 19,9%). Социалисты могут рассчитывать на получение дополнительного депутатского кресла в нижней палате.

Далее следуют Свободная демократическая партия. Либералы (FDP) (15%, минус четыре депутатских кресла) и Христианско-демократическая партия Швейцарии (12%, минус три депутатских кресла).

Крайне неудачны итоги для партии "зеленых" (GPS) - набрав 8,3%, зеленые могут лишиться сразу семи мест в Национальном совете.

Свои голоса близкие к левым "зеленые", вероятнее всего, уступили "коллегам"из Зеленой либеральной партии (GLP), которые придерживаются более правых позиций. Зеленые либералы получают 5,5% голосов, что дает им дополнительно девять мест в нижней палате.

Не менее удачно выступила созданная в 2008 году Буржуазно-демократическая партия (BDP) - по предварительным итогам, она получает 9% голосов и девять новых мест в Национальном совете.

Облик нового Совета кантонов (46 представителей) станет ясен позже - выборы в верхнюю палату в подавляющем большинстве кантонов проходят по мажоритарной системе, и для окончательного подведения их итогов понадобится провести вторые туры голосования.