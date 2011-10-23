Швейцарские националисты теряют поддержку
Предварительные итоги выборов
Правая Швейцарская народная партия (SVP) по итогам федеральных выборов теряет поддержку населения, однако остается сильнейшей партией страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарские СМИ.
В воскресенье в Швейцарии прошли выборы нового состава Национального совета (нижней палаты) и Совета кантонов (верхней палаты) швейцарского парламента.
Согласно первым прогнозам, опубликованным швейцарской телерадиовещательной корпорацией SRG SSR на основе предварительных итогов выборов, Швейцарская народная партия получает 26,8% голосов избирателей и теряет семь мест в Национальном совете (всего в нижней палате заседают 200 депутатов).
На выборах в 2007 году SVP получила 28,9% голосов, перед нынешними выборами опросы обещали ей 29,3%, а сами они ставили цель преодолеть планку в 30%, чего в истории Швейцарии не удавалось никому. Партия известна своими националистическими взглядами и делает акцент на борьбе с иммиграцией и защите нейтралитета страны.
На втором месте, как и ожидалось, финиширует Социал-демократическая партия (SP) - 18,9% голосов (опросы предрекали ей 19,9%). Социалисты могут рассчитывать на получение дополнительного депутатского кресла в нижней палате.
Далее следуют Свободная демократическая партия. Либералы (FDP) (15%, минус четыре депутатских кресла) и Христианско-демократическая партия Швейцарии (12%, минус три депутатских кресла).
Крайне неудачны итоги для партии "зеленых" (GPS) - набрав 8,3%, зеленые могут лишиться сразу семи мест в Национальном совете.
Свои голоса близкие к левым "зеленые", вероятнее всего, уступили "коллегам"из Зеленой либеральной партии (GLP), которые придерживаются более правых позиций. Зеленые либералы получают 5,5% голосов, что дает им дополнительно девять мест в нижней палате.
Не менее удачно выступила созданная в 2008 году Буржуазно-демократическая партия (BDP) - по предварительным итогам, она получает 9% голосов и девять новых мест в Национальном совете.
Облик нового Совета кантонов (46 представителей) станет ясен позже - выборы в верхнюю палату в подавляющем большинстве кантонов проходят по мажоритарной системе, и для окончательного подведения их итогов понадобится провести вторые туры голосования.