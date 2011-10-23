Турецкое землетрясение вызвало панику в Армении

Глава Национальной сейсмической службы Армении Грачья Петросян призвал не поддаваться панике из-за произошедшего в воскресенье землетрясения, сообщает "Новости-Армения".

"В первую очередь, я призываю не поддаваться панике и сохранять спокойствие", - сказал Петросян.

По его словам, главный подземный толчок (зафиксированный близ г.Ван, Турция) магнитудой 7,1 и силой 9-10 баллов в эпицентре уже был, а за ним последовали восемь афтершоков силой 7-8 баллов в зоне эпицентра. Он отметил, что землетрясение ощущалось в Ереване и близлежащих населенных пунктах силой 3-4 балла, а эпицентр толчков находился в 150-160 километрах от границ Армении.

Петросян добавил также, что в регионе заметна определенная активизация земной коры, которая проявилась на территории Армении недавними землетрясениями в Гарни и Масисе, но эти толчки не были напрямую связаны с сегодняшним Ванским землетрясением.

"Ванский очаг хорошо известен, а территория Турции даже более сейсмоопасна, чем территория Армении", - сказал он.