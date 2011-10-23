Мощное землетрясение произошло в Турции

Мощное землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 32 км от турецкого города Ван, расположенного недалеко от иранской границы.

Подземный удар был зафиксирован в 13.40, его эпицентр находился на глубине 5 километров, сообщил глава сейсмологической обсерватория Босфорского университета в эфире телеканала NTV. Он подтвердил, что сила землетрясения составляла 6,6 баллов по шкале Рихтера, а не 7,6, как передали западные СМИ.

По предварительным данным, в результате землетрясения в провинции Ван есть разрушения. В провинции также отмечены сбои в электроснабжении и телефонной связи, передают местные СМИ. Сведений о жертвах пока не поступало.

Землетрясение ощущалось во многих районах юго-восточной и восточной Турции.