Cтраны еврозоны ищут выход из долгового кризиса

12:39, 23 октября 2011
Мир
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В Брюсселе открылся саммит

В Брюсселе открылся саммит стран еврозоны. Главы стран и правительств стран, входящих в еврозону, начали очередной раунд переговоров в поисках выхода из системного долгового кризиса.

Основная задача, стоящая перед европейскими лидерами, - спасение единой европейской валюты и предотвращение дальнейшего распространения кризиса,сообщает Би-би-си.

Однако между странами существуют значительные разногласия по двум основным вопросам саммита: на сколько необходимо увеличить размер европейского фонда финансовой помощи и какая часть греческих долгов должна быть списана.

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ признала, что переговоры обещают быть очень сложными, однако заверила, что европейские лидеры сделают все возможное для спасения евро.

 

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