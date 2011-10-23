Cтраны еврозоны ищут выход из долгового кризиса

В Брюсселе открылся саммит стран еврозоны. Главы стран и правительств стран, входящих в еврозону, начали очередной раунд переговоров в поисках выхода из системного долгового кризиса.

Основная задача, стоящая перед европейскими лидерами, - спасение единой европейской валюты и предотвращение дальнейшего распространения кризиса,сообщает Би-би-си.

Однако между странами существуют значительные разногласия по двум основным вопросам саммита: на сколько необходимо увеличить размер европейского фонда финансовой помощи и какая часть греческих долгов должна быть списана.

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ признала, что переговоры обещают быть очень сложными, однако заверила, что европейские лидеры сделают все возможное для спасения евро.