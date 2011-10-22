В центре Москвы требовали смены власти

В центре Москвы сегодня состоялся санкционированный общегражданский митинг с требованием смены власти и проведения честных выборов.

Как передает радио «Свобода», в акции, организованной оппозиционным движением "Солидарность", незарегистрированной Партией народной свободы, общественными активистами, приняли участие более 2 тыс. человек.

Лозунги митинга - "Голосуй за Россию - голосуй против всех!", "Поставь крест на воровской власти". Его участники призвали граждан России выразить свой протест против несвободных, по их мнению, выборов в Госдуму РФ 4 декабря, поставив крест напротив всех партий в избирательном бюллетене.

В митинге участвовали не только москвичи, но и жители других российских регионов. Организаторы акции заявили, что будут проводить подобные мероприятия до дня выборов 4 декабря.