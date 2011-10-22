После Каддафи осталось более 200 миллиардов долларов?

Активы бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи, хранящиеся в зарубежных банках, а также существующие в виде золотовалютных резервов и инвестиций, составляют, по последним данным, более 200 млрд. долл., что в два раза выше довоенного показателя годового объёма производства в Ливии.

Об этом пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на представителей нового руководства Ливии.

По данным газеты, эта сумма также вдвое превысила предполагаемое ранее состояние М.Каддафи, которое оценивалось в 100 млрд. долл. Если разделить богатство свергнутого лидера Джамахирии на численность ливийского населения, на каждого ливийца пришлось бы по 30 тыс. долл., отмечает издание.

Каким образом были получены данные о состоянии М.Каддафи, не сообщается, , передает РИА «Новости».

"Если цифры окажутся верными, Каддафи войдёт в историю как один из самых жадных и самых эксцентричных мировых лидеров", - пишет газета.

Весной на счетах ливийских властей в банках США было заморожено в общей сложности 37 млрд. долл. Ещё около 30 млрд. были заморожены на счетах в Европе. За последние несколько месяцев правительства стран Запада разморозили часть блокированных ливийских активов для использования этих финансовых средств на гуманитарные нужды жителей Ливии.

Средства прежних властей Ливии, включая активы полковника М.Каддафи и его приближенных, замораживались на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1970, чтобы вынудить правивший более 40 лет режим М.Каддафи прекратить жестокое подавление протестов. Предполагалось, что впоследствии эти активы могли бы быть использованы на нужды ливийского народа.

Как сообщалось, в середине февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правившего страной более 40 лет Муамара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между силами полковника и оппозицией. В ходе почти девяти месяцев боевых действий противникам режима М.Каддафи удалось установить контроль почти над всей территорией Ливии. Перелом в боевых действиях наступил в третьей декаде августа, когда силы оппозиции при поддержке авиации НАТО заняли ливийскую столицу Триполи.

В феврале оппозиция сформировала в Бенгази Переходный национальный совет (ПНС), который объявила единственным легитимным органом власти в стране. ПНС признали более 60 стран.

М.Каддафи 20 октября при попытке скрыться из Сирта был ранен при ударе ВВС НАТО по его конвою. Затем полковник попал в плен к повстанцам и скончался при обстоятельствах, которые до сих пор остаются невыясненными.