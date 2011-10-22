Умер наследный принц Саудовской Аравии

Член саудовской королевской фамилии, сын основателя королевства и наследный принц Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд скончался в США, где проходил курс лечения, в возрасте 83 лет, сообщило официальное информационное агентство королевства SPA.

В правительстве кронпринц возглавлял министерство обороны и авиации, был заместителем главы Совета министров и генеральным инспектором.

Принц Султан - пятнадцатый сын основателя Саудовской Аравии короля Абдель Азиза. Он начал свою государственную карьеру в 1947-м году, заняв должность губернатора Эр-Рияда. В 1962-м году старший брат Султана, король Фейсал назначил его министром обороны и авиации, и этот пост он занимал почти 50 лет. При непосредственном участии принца Султана королевство превратилось в одного из крупнейших импортеров оружия в мире, отмечает РИА Новости.

Наследным принцем Султан стал в 2005 году. Считается, что кронпринц на протяжении своей жизни был одним из самых активных сторонником саудовско-американского партнерства.

Телевидение Саудовской Аравии прервало все передачи и передает в эфир молитвы за упокой наследника престола.