Врач Чавеса сбежал пока не поздно

Сальвадор Наваррете, бывший врач президента Венесуэлы, давший неутешительный прогноз для Уго Чавеса, покинул родину из-за опасений за собственную жизнь, сообщает Би-би-си.

Наваррете недавно в интервью одной из венесуэльских газет заявил, что Уго Чавес, скорее всего, не проживет более двух лет, поскольку у него опасная форма рака – саркома.

По словам доктора, недавние события заставили его спешно покинуть страну. Как сообщил Наваррете, в его клинику приходили сотрудники службы разведки.

В четверг, после возвращения из Кубы, Уго Чавес заявил, что ему удалось полностью излечиться от рака.