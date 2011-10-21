В Чили студенты захватили здание парламента

В Чили десятки студентов и других протестующих заняли здание конгресса в Сантьяго на время дебатов комитета, обсуждающего бюджетные ассигнования на образование, сообщает Газета.Ru.

Полиция заблокировала вход в здание рамками, чтобы перекрыть вход большинству протестующих.

Студенты протестуют уже практически полгода, требуя бесплатного образования.

Министр образования Фелипе БУЛЬНЕССКОГО и другие участники заседания поспешно покинули здание.

Несколько молодых людей залезли на стол, размахивая плакатами «Бесплатное образование» и «Референдум сейчас».

Спикер парламента Гвидо ЖИРАРДИ обратился к протестующим с речью и обещал, что полиция не будет применять силу, чтобы разогнать их.

В время переговоров со студентами парламентарии пообещали принять закон о референдуме по социальным вопросам в стране, после чего студенты согласились покинуть здание.