Обама: судьба Каддафи - урок всем авторитарным правителям

Судьба низложенного и убитого экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи должна послужить уроком для всех авторитарных правителей на Ближнем Востоке. С таким заявлением вечером 20 октября 2011 г. выступил президент США Барак Обама, комментируя смерть ливийского диктатора.

"Для региона, сегодняшние события служат еще одним доказательством того, что любому режиму, который правит железной рукой, неизбежно приходит конец", - заявил Б.Обама, чье обращение транслировали американские телеканалы.

Смерть М.Каддафи "положила конец длительной и тягостной главе в жизни ливийского народа, который теперь получил возможность решать свою собственную судьбу в новой и демократической стране", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Б.Обама также подчеркнул, что участь М.Каддафи доказывает правильность выбранной США стратегии участия в ливийской кампании. "Не отправив на землю Ливии ни одного американского военнослужащего, мы достигли выполнения всех наших целей", - сказал президент США, отметив решающие усилия НАТО по освобождению Ливии от "одного из самых долговечных в мире тиранов".