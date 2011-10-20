СМИ: Окровавленное тело Каддафи привезли в Мисурату

Тело бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи доставлено в Мисурату. Об этом сообщает ТСНсо ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Корреспондент телеканала также заявил, что Al Arabiya получила разрешение на съемки тела экс-лидера Джамахирии.

Напомним, экс-лидер Джамахирии Муаммар Каддафи умер в Сирте от полученных при захвате ранений.

Эту информацию уже подтвердил министр информации ПНС Ливии Махмуд Шаммая. Кроме того, местное телевидение показало фотографии, на которых изображено окровавленное тело Каддафи и командующего его войсками Абу Бакра Юнуса Джабера.

20 октября ливийские повстанцы сообщили, что Муаммар Каддафи получил смертельные ранения в ходе боя с правительственными войсками.

Позже сообщалось, что в целях безопасности, тело бывшего диктатора будет отправлено в "секретное место".

Затем ливийский телеканал Al Libya опроверг информацию о гибели своего лидера. Как известно, этот канал подконтрольный сторонникам Муаммара Каддафи.

В то же время источники телеканала "Аль-Джазира" подтвердили информацию о гибели Каддафи.

По информации телеканала, экс-лидер Джамахирии Муаммар Каддафи был убит во время боя в его родном городе - Сирте, а его тело доставлено в Мисурату. Один из офицеров армии ПНС также рассказал, что полковника нашли в подземном укрытии.

Существует еще одна версия смерти Каддафи - полковник погиб, когда колонна автомобилей, в одном из которых он пытался выехать из Сирта, была атакована авиацией НАТО.