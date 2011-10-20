Парламент Канады единогласно осудил приговор Тимошенко

Парламент Канады единогласно осудил приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и политически-мотивированное правосудие в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», в частности, во вторник Палата общин Канады завершила четырехчасовые срочные дебаты о регрессе демократии в Украине, во время которых все четыре партии единогласно осудили политически-мотивированное выборочное правосудие и осуждение Ю.ТИМОШЕНКО.

«Месидж от Канады был четким», - заявил исполнительный директор Конгресса украинцев Канады Тарас ЗАЛУСКИЙ, который присутствовал на дебатах.

«Если Украина хочет, чтобы ее считали демократической страной в числе других стран мира, она должна положить конец политически-мотивированным показательным судам и репрессиям в отношении оппозиционных политиков», - подчеркнул он.

В свою очередь президент Конгресса украинцев Канады Павел ГРОД заявил, что Палата общин единогласно выразила свою обеспокоенность продолжающимся развалом демократии в Украине, включая последнее политически-мотивированное и целенаправленное преследование и осуждение украинскими властями бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и других оппозиционных политиков.

Предложенная Парламентом Канады стратегия для Украины включает у себя, в частности, поддержку гражданского общества, неправительственных организаций, независимых СМИ, пересмотр приоритетов канадско-украинских отношений, мониторинг будущих парламентских выборов.

«Парламентские выборы в октябре 2012 года будут единственной реальной возможностью сбалансировать власть, поскольку сегодня и парламент, и судебная система контролируются Президентом… В отношении будущих парламентских выборов существуют серьезные опасения. Как можно будет провозгласить их честными и свободными, если лидеры двух оппозиционных партий, включая лидера официальной оппозиции, не имеют возможности принять в них участие?», - указывается в документе.

На дебатах присутствовали, в частности, министр иностранных дел Канады Джон БЕЙРД, Представитель правительства в Палате общин Питер Ван ЛОАН, министр гражданства и иммиграции Джейсон КЕННИ, Парламентский секретарь министра иностранных дел Боб ДЕЧЕРТ, председатель Канадско-украинской парламентской группы дружбы Роберт СОПАК, старший депутат от оппозиции Пегги НЭШ, бывший министр юстиции Ирвин КОТЛЕР.