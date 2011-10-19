Греки штурмовали парламент - полиция ответила гранатами, пулями и газом

Сотни полицейских разогнали протестующих с площади Синтагма перед парламентом Греции.

Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейские перешли в наступление, используя слезоточивый газ и светошумовые гранаты, они погнали тысячи демонстрантов в двух направлениях. Площадь затянута плотным облаком слезоточивого газа и завалена обломками мрамора. Тем временем столкновения десятков анархистов со спецназом продолжаются на прилегающих улицах.

По последним данным, в выступлениях против правительства участвовали около 100 тыс. человек, но лишь 200-300 из них участвовали в беспорядках. Ранено не меньше 15 полицейских и несколько граждан, около десятка человек задержаны.

В то же время Zn.ua со ссылкой на Euronews пишет, что манифестанты предприняли попытку штурма парламента, и едва не ворвались в здание. Под натиском толпы полиция отступила к самому входу в парламент, с трудом оттеснив рвущихся в здание людей от парадной лестницы. По этим данным, в числе примененных полицейскими спецсредств были еще и резиновые пули.

Демонстранты выступают против новых мер правительства по сокращению расходов в обмен на продолжение международной кредитной поддержки ЕС и МВФ.