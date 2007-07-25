Качиньский запланировал досрочные выборы на 30 сентября

Досрочные парламентские выборы в Польше состоятся 30 сентября 2007 года. Об этом в среду пишет газета Nasz Dziennik.

По сведениям издания, 22 августа, сразу после завершения парламентских каникул на первом заседании Сейма будет принято решение о самороспуске. Тогда же премьер-министр Польши Ярослав Качиньский объявит о проведении досрочных парламентских выборов 30 сентября.

Газета утверждает, что подобный план действий был разработан правящей партией "Право и справедливость", возглавляемой Качиньским.

Ожидается, что уже в эту пятницу премьер выступит со специальным обращением по национальному телевидению, в котором раскроет детали этого плана и объявит о невозможности дальнейшего существования коалиционного правительства.

Лента.ру