В Триполи бульдозерами сносят резиденцию Каддафи
16:34, 16 октября 2011Мир
1541
Управляют вооруженные люди
В Триполи начался снос резиденции бывшего лидера Ливии Муамара КАДДАФИ.
Дом сносят два бульдозера, которыми управляют вооруженные люди, сообщает «Газета.ру».
Рядом с резиденцией, площадь которой составляет 6 кв. км, собрались люди, чтобы выразить свою поддержку. Водители проезжающих автомобилей останавливались и присоединялись к толпе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter