В Триполи бульдозерами сносят резиденцию Каддафи

В Триполи начался снос резиденции бывшего лидера Ливии Муамара КАДДАФИ.

Дом сносят два бульдозера, которыми управляют вооруженные люди, сообщает «Газета.ру».

Рядом с резиденцией, площадь которой составляет 6 кв. км, собрались люди, чтобы выразить свою поддержку. Водители проезжающих автомобилей останавливались и присоединялись к толпе.