Чавес летит на Кубу для очередного обследования

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС вновь отправляется на Кубу для прохождения нового обследования после четырех курсов химиотерапии, которым он был подвергнут в связи с обнаружением у него раковой опухоли минувшим летом.

Как сообщает NEWSru, в своем выступлении перед членами правительства страны в субботу, показанном по национальному телевидению, У.ЧАВЕС заявил, что идет на поправку. "Но на Кубе меня вновь подвергнут строгому обследованию", - отметил глава Венесуэлы. По словам У.ЧАВЕСА, четыре месяца назад ситуация с его здоровьем была критичной. "Слава богу, что сейчас я целый, невредимый и на ногах", - сказал Президент.

В течение прошедших нескольких месяцев У.ЧАВЕС прошел четыре курса химиотерапии - три на Кубе и один в Каракасе. При этом в конце сентября экс-посол США в Организации американских государств Роджер НОРЬЕГА обвинил власти Венесуэлы в том, что они скрывают правду о здоровье У.ЧАВЕСА, так как его здоровье стало залогом победы на президентских выборах. Они назначены на 7 октября 2012 года. Традиционно выборы главы Боливарианской Республики проходят в декабре.