Британский министр уволился из-за соседа

Министр обороны Великобритании Лиам Фокс ушел в отставку на фоне скандала со злоупотреблением им служебным положением, говорится в сообщении Минобороны, сообщают РИА-новости.

Скандал разразился после того, как в СМИ попала информация о том, что Фокс предоставил доступ в Минобороны своему другу, бывшему соседу по квартире и свидетелю на свадьбе Адаму Уэррити, который также сопровождал министра в ряде зарубежных поездок и представлялся советником Фокса, хотя на самом деле им не являлся.

По инициативе премьер-министра Дэвида Кэмерона в отношении Фокса проводится служебное разбирательство, результаты которого должны быть опубликованы 21 октября.

Место Фокса в правительстве займет нынешний министр транспорта Филип Хаммонд. Таким образом, отставка министра обороны повлечет за собой волну перестановок в коалиционном правительстве, которое пришло к власти в мае 2010 года.

Ситуация вокруг Фокса развивалась по нарастающей. Когда появились первые новости об участии Уэрритти в работе министра, Фокс принес свои извинения. Даже служебное расследование не предвещало отставки.

Однако за несколько дней на поверхность всплыл ряд скандальных подробностей. Уэрретти, помимо прочего, более 20 раз посещал министерство обороны - не известно, в каком статусе, а также сопровождал Фокса в 18 загранпоездках, посещая официальные встречи, ужины, благотворительные вечера.

Более того, в пятницу газета Times опубликовала статью, в которой утверждается, что в иностранных поездках друга Фокса спонсировала некая частная компания, занимающаяся вопросами безопасности и связанная с Израилем.

Уэрритти еще предстоит ответить на вопросы относительно его связей с министром в рамках разбирательства.

В своем письме премьер-министру Дэвиду Кэмерону с просьбой об отставке Фокс написал: "Я всегда повторял, что национальная безопасность должна быть превыше всего. Теперь я должен соответствовать стандарту, который сам и установил".

Кэмерон в ответном письме выразил сожаление в связи с отставкой министра - одного из своих ближайших соратников, но признал, что понимает причины ухода.

"Мне очень жаль, что вы покидаете правительство", - сказал британский премьер.

Уход Фокса - вторая громкая отставка коалиционного правительства и первая крупная потеря Консервативной партии. В 2009 году вскоре после парламентских выборов выяснилось, что главный секретарь Казначейства (первый замминистра финансов) Дэвид Лоус оплачивал за счет бюджетных средств жилье для своего сожителя. Парламентский скандал, перетекший в сексуальный, привел к отставке главного секретаря, который также входит в состав кабинета министров.