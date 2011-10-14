В Польше разбился и сгорел до тла самолет

В Польше сегодня опять разбился легкомоторный самолет, погибли два человека.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских СМИ, жертвами аварии, скорее всего, являются польские граждане, которые принимали участие в Международных авиационных соревнованиях.

„Самолет сгорел. Он так уничтожен, что трудно сказать, какого типа это машина”, - сказал пресс-секретарь пожарных Малопольского воеводства Анджей СЕКАНКА, отметив, что его тушили шесть пожарных бригад.

По словам пресс-секретаря, в катастрофе погибли 52-летний мужчина и 51-летняя женщина.

„По данным свидетелей, самолет летел по странной траектории, начал стремительно падать вниз. Было видно, что что-то не так”, - добавил А.СЕКАНКА.

Он отметил, что машина упала на расстоянии 20 метров от застроенного района.

Как сообщал УНИАН, в августе в Польше произошли две аварии легкомоторных самолетов, в которых погибли пять человек.

В июне во время V Авиационного пикника в польском Плоцке в аварии легкомоторного самолета погиб пилот.

Июньская авария с 1997 года стала уже четвертой на авиашоу, а в предыдущих катастрофах погибли 9 человек.