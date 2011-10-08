Немец в Швейцарии наткнулся на золотой самородок

Немецкий турист на фешенебельном швейцарском курорте Кран-Монтана нашел крупнейший в истории Швейцарии золотой самородок, сообщает Газета.Ru.со ссылкой на французские СМИ.

Турист с севера Германии обратил внимание на блестящий булыжник, прогуливаясь вдоль горной речки в районе одной из станций известного своими отелями и магазинами горно-климатического курорта.

Он отнес камень эксперту, который подтвердил, что найденный туристом камень размером 7 на 3,5 сантиметра – это настоящий золотой самородок. Его вес составляет 128,5 граммов, что на 5,5 граммов больше крупнейшего в Швейцарии золотого самородка, который был найден в 1997 году в кантоне Граубюнден.

Стоимость находки не сообщается.

Обнаружению золотого самородка в районе Кран-Монтана, где часто отдыхают знаменитости, обрадовался не только немец, но и руководство местного туристического офиса. «Эта неожиданная находка может поспособствовать развитию туризма в регионе», – заявил представитель турбюро, отметив, однако, что настоящая «золотая лихорадка» может нанести вред местным красотам.