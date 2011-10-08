Президент Йемена решил уйти в отставку

Президент Йемена Али Абдалла САЛЕХ заявил, что уйдет с поста главы государства в ближайшие дни, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Рейтер.

"Я собираюсь оставить власть в ближайшие дни", - цитирует Рейтер слова президента.

Антиправительственные выступления с требованием отставки президента А.САЛЕХА, который находится у власти более 30 лет, продолжаются в Йемене с начала февраля. Силовики применили оружие для разгона антиправительственных акций. По данным западных СМИ, за время народных волнений в стране погибли сотни человек.

В середине сентября в Йемене сорвались переговоры с оппозицией по выходу из политического кризиса согласно плану Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Для переговоров А.САЛЕХ назначил своего заместителя, в ответ йеменская оппозиция отказалась вести диалог, заявив, что любые переговоры без подписи президентом плана ССАГПЗ являются пустой тратой времени и попыткой ввести в заблуждение общественное мнение.