Патриарх Кирилл впервые посетит Молдову

Патриарх Московский Кирилл впервые посетит Молдавию в качестве предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), где совершит богослужение и побывает в детском отделении республиканского онкологического института, сообщает патриаршая пресс-служба.

Предстоятель РПЦ прибудет в Кишинев в субботу вечером, пообщается с журналистами и посетит собор Рождества Христова в Кишиневе - кафедральный храм Кишиневской епархии РПЦ.

В воскресенье, 9 октября, патриарх Кирилл совершит Божественную литургию.

После богослужения предстоятель РПЦ возложит цветы к памятнику основоположнику Молдавской государственности Стефану III Великому, а затем - к Мемориальному комплексу Eternitate (Вечность), который в советское время назывался Мемориалом Победы.

Кирилл также планирует встретиться с врио президента страны, спикером парламента Марианом Лупу и премьер-министром Владимиром Филатом.

Ранее на пресс-конференции в Кишиневе, отмечает РИА Новости, глава пресс-службы патриарха протоиерей Владимир Вигилянский опроверг сообщения некоторых молдавских СМИ о том, что приезд патриарха связан с возможной сменой главы местной митрополии. Вигилянский заявил, что патриарх Кирилл доволен деятельностью митрополита Кишиневского и всея Молдавии Владимира.

Помимо РПЦ Московского патриархата, на территории Молдавии существует как округ Румынской православной церкви Бессарабская митрополия.