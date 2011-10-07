Лукашенко: Беларусь будет противостоять цветным революциям

Беларусь готова противостоять даже новым сценариям «цветных» революций.

Как передает собственный корреспондент в Республике Беларусь, об этом заявил Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО на пресс-конференции.

«В Беларусь попробовали подбросить революцию через социальные сети. Деятель, который управлял этими социальными сетями, сидит в Польше, спецслужбами охраняемый и финансируемый известно кем. Собирались 200-300 человек, хлопали, мычали, кричали. Правда, сейчас уже не мычат, наверное, холодно стало», - сказал президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что Беларусь готова противостоять попыткам «цветных» революций.

«Мы должны быть готовы к этому. И как этому противостоять, можем поделиться - у нас есть определенный опыт», - сказал Президент.

Он также отметил, что Запад пытается за деньги сменить лидеров белорусской оппозиции.

«У нас в Беларуси нет оппозиции, а есть пятая колонна, потому что она содержится Западом. О чем с ними можно разговаривать?! Сейчас Запад пытается лидеров нашей оппозиции сменить: одному - 50 тыс. долларов, другому - 70 тыс. откупных, только уйди. На Западе понимают, что эти лидеры здесь уже ничего не сделают. Это разве оппозиция?! Это бизнесмены от политики, мягко говоря. Шарлатаны, жулики и проходимцы», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.