Президент ПАСЕ: Украина – счастливая страна

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлут ЧАВУШОГЛУ считает, что молодость украинской демократии не может быть оправданием недостаточного прогресса в осуществлении реформ, направленных на демократизацию общества.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил в разговоре с украинскими журналистами в Страсбурге.

«Украина – новая демократия, она отмечает только 20 лет независимости. Но это не может быть оправданием. Демократия – это длительный процесс. Я многому научился за мои 9 лет в Совете Европы, но я все еще считаю себя студентом, хотя я и глава этой Ассамблеи», - сказал М.ЧАВУШОГЛУ.

Он подчеркнул, что Украина – «счастливая страна», поскольку является членом Совета Европы – организации, которая не только требует и критикует, но также готова оказать помощь.

М.ЧАВУШОГЛУ напомнил, что Совет Европы оказывает помощь многим восточно- и центральноевропейским странам, некоторые из которых уже стали членами Европейского Союза, а в 70-х годах прошлого века СЕ помогал таким южноевропейским странам как Греция и Испания.

«Да, Украина – новая демократия, но она имеет шанс улучшить стандарты демократии», - подчеркнул М.ЧАВУШОГЛУ.