Политолог: Украина и Беларусь обсуждались в одном контексте

Директор института мировой политики Елена ГЕТЬМАНЧУК считает , что, невзирая на то, что «Восточное партнерство» за два года своей деятельности не приобрело такого содержания, как многим хотелось бы, оно уже стало определенным брендом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции «Саммит «Восточного партнерства»: последствия для Украины».

Как негатив Е.ГЕТЬМАНЧУК отметила откат от демократических ценностей практически во всех странах «Восточного партнерства». «По моему мнению, Украина и Беларусь были странами, которые одинаково активно обсуждались на саммите в Варшаве. Жаль, что они шли в одном контексте. Конечно, нельзя сравнивать ситуацию в Украине и Беларуси, но то, что эти страны постоянно шли в Варшаве в тандеме, это очень тревожный сигнал», - сказала эксперт.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО в свою очередь отметил, что ратификация соглашения об ассоциации с ЕС будет зависеть от того, прислушается ли Украина к советам Евросоюза по ряду вопросов.

«Сначала парафирование соглашения на саммите Украина-ЕС, потом техническая пауза для перевода документов, потом официальное подписание, а вот дальше ситуация на самом деле будет зависеть от того, насколько мы прислушаемся к предложениям и советам не только относительно известных судебных дел, но и по вопросам избирательного законодательства, реформы судебной системы», - сказал он.

В.ОГРЫЗКО отметил, что по итогам саммита «Восточного партнерства» в декларации исчезла формула о безвизовом режиме как долгосрочной перспективе. В то же время он выразил удивление заявлениями руководства Украины по этому вопросу. «Если проанализировать заявления, то наблюдается определенная несогласованность: Президент говорил, что мы в этом году закончим подготовку к безвизовому режиму, премьер сказал, что это будет через год-полтора, министр иностранных дел - что это будет через 2-3 года», - сказал он.