Россия присоединится к ВТО до конца года

Россия присоединится к Всемирной торговой организации (ВТО) к концу 2011 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение торгового представителя США Рона Кирка.

В понедельник Кирк провел встречу с находящимся в Вашингтоне первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым. На встрече обсуждался, в том числе, процесс присоединения к ВТО.

"Кирк выразил уверенность, что остающиеся вопросы, включая устраивающий всех результат двусторонних переговоров между Россией и Грузией, могли бы быть решены таким образом, чтобы Россия могла добиться... присоединения к ВТО до конца текущего года", - говорится в заявлении офиса торгового представителя, распространенного по итогам переговоров Кирка с Шуваловым.

Россия ведет переговоры о присоединении к ВТО последние 17 лет.