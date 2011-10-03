Принцессу Бахрейна обвинили в применении пыток

Принцесса Бахрейна Нура бинт Ибрахим Аль-Халифа, возможно, участвовала в пытках врачей, арестованных во время подавления антиправительственных выступлений в феврале-марте 2011 года. Об этом пишет The Times со ссылкой на самих заключенных.

Аль-Халифа, родственница королевы Бахрейна, служит секретным агентом полиции по борьбе с наркотиками. По словам врачей, в ходе допроса принцесса избивала их палкой и резиновым шлангом, а также прикладывала им к лицу оголенный электрический провод, добиваясь от них признательных показаний.

Большинство из задержанных - сотрудники одной из больниц в центре Манамы, столицы Бахрейна, арестованные по обвинению в участии в беспорядках и неоказании помощи раненым. По утверждениям властей, врачи завладели тогда зданием больницы, захватили заложников и использовали служебный транспорт для доставки оружия протестующим.

Позже часть задержанных врачей была отпущена, суд над ними был назначен на сентябрь. "Дело врачей" навлекло на бахрейнские власти критику как местных правозащитных организаций, так и международного сообщества, замечает Лента.ру.