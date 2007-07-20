Российские бомбардировщики вновь встретились с британскими истребителями

Британские и норвежские истребители в пятницу, 20 июля, четыре раза вылетали навстречу российским стратегическим бомбардировщикам, которые выполняли полеты над нейтральными водами. Как сообщает Лента.ру, об этом сообщил помощник главкома ВВС России полковник Александр Дробышевский. Он пояснил, что стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС выполняют плановые учебные полеты над нейтральными водами в акватории Северного Ледовитого и Атлантического океанов у берегов Англии, Норвегии, Дании, Исландии.

По словам Дробышевского, бомбардировщики в сопровождении двух самолетов-заправщиков Ил-78 вылетели с аэродрома Воркуты. Помощник главкома уточнил, что "действия иностранных истребителей не мешали выполнению учебных задач".

Дробышевский также подчеркнул, что полеты российских самолетов проходят в соответствии с заявками на использование воздушного пространства по международным воздушным трассам.

Бывший главком ВВС России, генерал армии Петр Дейнекин назвал в свою очередь "обычным явлением" практику подлета истребителей других стран к российским самолетам. По его словам, это делается для того, чтобы определить, имеются ли на борту проверяемых самолетов излучающие приборы, передает РИА Новости.

Дейнекин подчеркнул, что Россия обладает такими же правами на выполнение подобных полетов, как и другие страны, "и не надо делать из этого события сенсацию".

Недавно британские СМИ сообщили о направлении двух истребителей Tornado для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, направлявшихся в сторону воздушного пространства Великобритании. Как заявил представитель королевских ВВС, российские военные самолеты часто летают около норвежской границы, однако, по его словам, это было "очень необычно, что они отклонились так далеко на юг в сторону Шотландии".