Военные согласились изменить закон о выборах

Военные власти Египта уступили демонстрантам и согласились изменить избирательное законодательство перед предстоящими в ноябре выборами в парламент.

Участники акций протеста утверждают, что если закон оставить в нынешней редакции, то в парламент пройдет большое количество сторонников бывшего президента Египта Хосни Мубарака.

На какие поправки согласилось пойти военное руководство страны, пока не известно, замечает Би-би-си. В субботу в Каире прошла встреча начальника глава Генштаба армии Египта Сами Аннана с представителями 17 египетских политических партий, на которой обсуждалось политическое будущее Египта.

Накануне на центральной площади Каира прошла очередная массовая акция "Возвращение революции", в которой приняли участие несколько тысяч человек. Акцию организовала Коалиция революционной молодежи Египта. Демонстранты выступали за изменение закона о выборах, отмену ЧП, свободу СМИ и справедливое правосудие. Вечером акция официально закончилась, ее участники разошлись. Полиция и военные в обеспечении безопасности акции участия не принимали. Тем не менее, "Возвращение революции"прошло без серьезных инцидентов, пишет РИА Новости.