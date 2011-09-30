При взрыве в Анталье погиб только смертник

20:29, 30 сентября 2011
Мир
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Туристическая зона не пострадала

При взрыве в турецкой Анталье погиб только террорист смертник, два человека получили ранения, передает Associated Press. По информации от местных властей, террорист совершил нападение на полицейский участок.

Турецкие власти уточняют, что взрыв не затронул туристическую зону курорта. По их предварительным данным, к теракту могут быть причастны курдские боевики.

 

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