Янукович: с зоной свободной торговли нельзя спешить

Вопрос подписания соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом обязательно должен пройти процедуру общественного обсуждения, парламентских слушаний.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, такое убеждение высказал глава Украинского государства Виктор ЯНУКОВИЧ после встречи с премьер-министром Республики Польша Дональдом ТУСКОМ.

«До того как подписывать соглашение о зоне свободной торговли, нам, безусловно, еще нужно пройти некоторые внутренние процедуры. Нам нужно пройти общественные обсуждения, собрать представителей Ассоциации товаропроизводителей, нужно провести парламентские слушания», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По убеждению главы государства, к этому вопросу следует подходить ответственно, с учетом того, что в Украине существуют «некоторые очень чувствительные группы товаров, производители которых должны соответствующим образом подготовиться и быть конкурентоспособными на европейских и мировых рынках».

«Украина в целом стремится к тому, чтобы поднять уровень экономики и конкурентоспособности», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.