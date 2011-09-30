Эксперты: НАТО для России - не угроза, угроза - с юга

НАТО не угрожает безопасности России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом директор российского Центра анализа мировой торговли оружием Игорь КОРОТЧЕНКО сказал в ходе круглого стола в Москве.

«Откровенно надо сказать, что сегодня угроза военного конфликта с НАТО представляется иллюзорной, и во многом эти опасения уходят на второй план даже на фоне действий альянса против Ливии», - сказал он.

«Пока нет видимых сценариев возникновения конфликтной ситуации между альянсом и Россией», - сказал он.

Эксперт убежден, что наличие в арсеналах российской армии ядерного оружия будет являться достаточно надежным сдерживающим фактором, и ситуация не изменится, когда США пойдут на развертывание в Европе элементов системы противоракетной обороны. По словам И.КОРОТЧЕНКО, реакция России будет адекватной и сведется к совершенствованию возможностей стратегических ядерных сил по преодолению потенциальной системы ПРО.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что «южное направление» представляется наиболее очевидной и прямой военной угрозой для РФ уже в ближайшее время.

В свою очередь, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин МАКИЕНКО отметил, что максимальная военная угроза для России сосредоточена в регионе Центральной Азии.

«Это и внутренняя нестабильность деспотических режимов, но основная угроза связана с импортом нестабильности, прежде всего, из Афганистана», - сказал К.МАКИЕНКО.

По его словам, при том, что основное внимание необходимо уделять Центральной Азии, «все постсоветское пространство является зоной нестабильности».

«Вся эта конфигурация случайна, исторически не обоснована, и поэтому все государственные образования подвержены риску значительной трансформации», - отметил К.МАКИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в военной доктрине РФ, которую 5 февраля 2010 года утвердил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, главной опасностью для России названо расширение НАТО.