Путин сменил главу Совета Безопасности с дипломата на чекиста

Владимир Путин освободил бывшего министра иностранных дел Игоря Иванова от должности секретаря Совета безопасности РФ и возложил исполнение этих обязанностей на его заместителя Валентина Соболева. Соответствующий указ размещен на официальном сайте Кремля.

Сам Иванов заявил, что после ухода с должности не будет заниматься политикой, а посвятит свое время преподаванию и науке. По словам Иванова, решение уйти в отставку объясняется тем, что поставленные в свое время перед ним Путиным задачи уже выполнены. "Когда в марте 2004 года Путин назначил меня секретарем Совбеза, он поставил передо мной конкретные задачи по организации работы Совбеза и его аппарата. Эти задачи, как мне представляется, в основном выполнены. Я счел возможным обратиться к президенту с просьбой освободить меня от занимаемой должности", - заявил Иванов.

Сразу после известия об уходе Иванова в числе его наиболее вероятных преемников назывались генпрокурор Юрий Чайка, глава Госнаркоконтроля Виктор Черкесов и спикер Госдумы Борис Грызлов.

За время существования Совета безопасности с 3 июня 1992 года сменились уже десять руководителей этого органа.

Согласно данным сайта СБ РФ, генерал-полковник Валентин Соболев родился в 1947 году, окончил Московский инженерно-строительный институт. С 1972 года служил на различных должностях в органах КГБ СССР, МБ, ФСК, ФСБ России, в 1974 году окончил Высшую школу КГБ. С 1994 года Соболев занимал пост заместителя директора ФСК (Федеральной службы контрразведки), а с 1997 года — первого заместителя директора ФСБ. Заместителем секретаря СБ РФ был назначен в 1999 году.

Лента.ру