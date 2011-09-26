82 журналиста погибли за 2011 год

В 2011 году во всем мире погибли 82 журналиста, со ссылкой на Международный институт прессы пишет Газета.Ru.

Как заявила глава организации Элисон Бетель МакКЕНЗИ, выступая на открытии медиафорума в Тайване, самой опасной страной для журналистов в этом году стала Мексика, которая борется с наркопреступностью. Там за это время погибли десять репортеров.

Второе место занимает Ирак, где погибли восемь репортеров, третье – Пакистан (6 корреспондентов).

Также опасными для журналистов в этом году оказались такие регионы, как Ближний Восток и Северная Африка, охваченные массовыми протестами с требованием смены власти. В этих регионах в этом году погибли 22 журналиста, в то время как год назад это цифра не превышала восьми.

Кроме того, как подчеркнула Э.МакКЕНЗИ, жесткой политики в отношении журналистов придерживается Мьянма, Китай и Северная Корея, где участились случаи преследования и пыток репортеров.