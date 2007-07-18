Украинцы, получая визы в Великобританию, будут сдавать отпечатки пальцев

По информации, полученной от Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в Украине со 2 августа с.г. будет внедрена процедура сбора биометрических данных лиц, подающих заявление на получение визы в Соединенное Королевство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении отмечается, что собранная информация будет храниться в базе данных в Соединенном Королевстве в четком соответствии с законодательством Соединенного Королевства, включительно с Законом о защите информации 1998 года. Данные не будут храниться в стране, где они были предоставлены, или в любом другом государстве.

Лица, подающие заявление на получение визы в Украине, должны будут предоставить свои биометрические данные во время подачи заявления на получение визы в Соединенное Королевство в виде просканированных десяти пальцев рук и цифровой фотографии. Для выполнения необходимых процедур Посольство Великобритании будет использовать услуги компании VFS Global в Киеве. Упомянутая компания будет передавать заявления на визу в посольство, где визовые офицеры будут продолжать рассматривать дела и принимать решение относительно оформления виз или отказа в оформлении визовых документов. Дополнительная уплата за эту услугу не будет взиматься.

В соответствии с разделом 8 Иммиграционного закона Соединенного Королевства 1971 года члены Кабинета министров, официальных делегаций, высокопоставленные должностные лица, а также дети до 5 годов будут освобождены от процедуры сбора биометрических данных.