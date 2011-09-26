Саудовские женщины получили право голоса

В Саудовской Аравии женщины получили право участвовать в голосовании и выдвигать свои кандидатуры на муниципальных выборах. Об этом в воскресенье объявил саудовский король Абдулла: "Поскольку мы не хотим допустить маргинализации роли женщины в современном обществе, мы решили включить их в качестве полноправных членов в Шуру, - заявил он. - Женщины смогут входить в качестве кандидатов в муниципальные органы власти и даже будут иметь право голосовать".

Шура (Консультативный совет) - законодательный орган в системе управления Садовской Аравии, в котором все 150 членов назначаются королем.

Монарх добавил, что решение было принято в ходе переговоров с высокопоставленными представителями мусульманского духовенства (улемами).

По мнению корреспондента Би-би-си по международным делам Эмили Буканан, это чрезвычайно неожиданное развитие событий в крайне консервативном государстве. Саудовские активисты, которые долгое время вели борьбу за предоставление женщинам больших прав, приветствовали эту новость.

Нововведения вступят в силу после муниципальных выборов, которые состоятся в четверг.