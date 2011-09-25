Студенты захватили студию центрального телевидения Греции

Группа из примерно шестидесяти активистов студенческого движения захватила в воскресенье вечером студию центрального телевидения Греции NET в момент передачи выпуска новостей и сорвала эфир, сообщает РИА Новости.

Новостной выпуск был неожиданно прерван после того, как в студию проникли десятки человек, заявившие, что они являются членами студенческого движения. Активисты требовали прямого эфира, чтобы выступить с требованиями к правительству относительно нового закона о высшем образовании, который они считают нарушающим права студентов.

Руководство телеканала провело с напавшими переговоры. Менеджеры телевидения предлагали активистам передать им свои требования в письменной форме для зачитывания в эфире, в то время как сами активисты добивались прямого эфира. В результате стороны сошлись на том, что прокламация будет зачитана и передана в видеозаписи.

Менеджмент канала также сообщил о захвате студии в полицию, и к зданию прибыл отряд полицейских. Активисты мирно покинули здание телевидения, о задержаниях информации не поступало.