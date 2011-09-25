Ватикан опроверг слухи об отставке Папы

Ватикан опроверг слухи о готовящейся отставке главы Святого престола - Папы Римского Бенедикта XVI, сообщает Reuters. "У Папы отличное здоровье. Мы ничего не знаем о подобных заявления, обратитесь к тому, кто их написал", - заявил представитель Ватикана отец Фредерико Ламбарди.

Сообщение о том, что понтифик уйдет, когда ему исполнится 85 лет, т.е. в 2012 году, появилась в газете Libero on Sunday за подписью Антонио Соцци. В ней автор не указывает своих информаторов.

Скорее всего заметка основана на словах Папы Бенедикта XVI, что он допускает возможность стать первым за более чем 700 лет Святого престола понтификом, который добровольно оставит обязанности в случае отсутствие "физической, психологической и духовной" возможности "нести свой крест", замечает РосБизнесКонсалтинг.