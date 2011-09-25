Сегодняшняя коррида в Барселоне будет последней

В воскресенье вечером в столице Каталонии Барселоне состоится последняя в истории региона коррида, запрещенная местными властями под давлением общественности.

Парламент Каталонии запретил бои быков под давлением защитников животных: около 200 тыс. человек подписали петицию о прекращении этой многовековой традиции.

Несмотря на то, что последние годы интерес зрителей к корриде начал падать, стоимость некоторых билетов на черном рынке в пять раз выше номинала, сообщает источник Би-би-си в Барселоне.