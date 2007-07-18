На перехват российских бомбардировщиков Великобритания подняла истребители Tornado

С авиабазы ВВС Великобритании "Лиминг" были подняты по тревоге два истребителя Tornado сил быстрого реагирования, чтобы перехватить российские стратегические бомбардировщики Ту-95, вплотную приблизившиеся к воздушному пространству страны. Как отмечает The Times, над Северной Атлантикой вновь повис дух холодной войны (полный текст на сайте Inopressa.ru).

Российские самолеты вылетели с авиабазы на Кольском полуострове и направились к Великобритании. Военные бомбардировщики РФ постоянно патрулируют норвежское побережье, однако редко залетают так, что оказываются рядом с Шотландией.

По словам пресс-секретаря британских ВВС, бомбардировщики РФ развернулись, не долетев до британского воздушного пространства. Британские самолеты также вернулись на базу. Как отмечает издание, нет никаких доказательств того, что данный инцидент связан с обострением отношений между Россией и Великобританией из-за отказа РФ экстрадировать Андрея Лугового, обвиняемого в убийстве Александра Литвиненко, и заявлениями главы МИД Великобритании Дэвида Милибэнда о высылке в ответ на это четырех российских дипломатов.

В то же самое время Россия заявляет, что самолеты дальней авиации не входили в воздушное пространство Великобритании, а выполняли плановые полеты. Главком ВВС России генерал-полковник Александр Зелин отметил, что рассуждения о том, что полеты бомбардировщиков каким-то образом связаны с дипломатическим скандалом между РФ и Британией, являются "полным бредом".